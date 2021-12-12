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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

البورصة الكويتية
البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021، على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 06ر12 نقطة، ليبلغ مستوى 68ر7029 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة.


وبحسب وكالة الانباء الرسمية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم نحو 2ر350 مليون, سهم عبر 9918 صفقة نقدية, بقيمة 2ر52 مليون دينار.

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تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 06ر0 نقطة, ليبلغ مستوى 92ر5896 نقطة, من خلال تداول 290 مليون سهم, عبر 7158 صفقة نقدية بقيمة 3ر28 مليون دينار.


وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 23ر0 في المئة ما يعادل 37ر17 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 1ر7615 نقطة, من خلال تداول 1ر60 مليون سهم, بقيمة 9ر23 مليون دينار, نتيجة تنفيذ 2760 صفقة.

 

وعلى صعيد آخر، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم "الأحد"، أولي جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2121 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3129 نقطة.

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