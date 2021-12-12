فودة يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وبدأت جولة "فودة"، بتفقد الكباري "اليوتيرن" التي تتم ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ بالاضافة للطرق العرضية والمحاور الرئيسية التي تم الانتهاء منها لنقل حركة السير من الطريق الدائري الي وسط المدينة منها الطريق المار من أمام محطة أتوبيس شرق إلى محطة تموين موبيل بطريق السلام ماراً بكوبري جامعة الملك سلمان الدولية والمدينة الشبابية والكوبري ومجلس المدينة الجديد ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطرق وانشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تمت أعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار والإنارة.

وأشاد المحافظ بما يتم إنجازه في مجال الطرق والمحاور وإنشاء الكباري الذي يعتبر نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري والنقل علي أرض جنوب سيناء والتي تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونفذته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالإضافة لحارة تهدئة وعدد 6 كوبري لوب "دوران للخلف" U.T تم تنفيذها بنسبة عالية جدا

كما تفقد محافظ جنوب سيناء اللمسات الاخيرة بطريق السلام وامام قاعة المؤتمرات الدولية واقامات الوفود حيث تفقد أعمال التجميل والنظافة التي يتم الانتهاء منها استعداد لاستقبال الضيوف المشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17.



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مؤتمر مكافحة الفساد

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