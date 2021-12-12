تخدم 1.6 مليون فدان بـ5 محافظات.. الري: تنفيذ قناطر ديروط يناير المقبل

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه سيتم تنفيذ قناطر ديروط يناير المقبل، وستخدم 5 محافظات، منوهاً بأنها تعد الأهم في منطقة مصر الوسطى، حيث تخدم حوالي 1.6 مليون فدان في 5 محافظات، وهي “أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، والفيوم”.

وأضاف “غانم”، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc"، أن قناطر ديروط هي عبارة عن مجموعة من القناطر موجودة على ترعة الابراهيمية، والتي يتفرع منها بحر يوسف، و5 ترع صغيرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أنها عبارة عن 7 قناطر بجانب بعض، مشيراً إلى أن سبق إنشاؤها منذ حوالي 150 عاماً، وعملية تطويرها وتدعيمها هو جزء من منظومة أشمل وهي عملية تطوير وتدعيم كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية.

وتابع أن هناك عملية متابعة مستمرة تتم لكافة المنشآت، وجميع القناطر الرئيسية، سواء على النيل، أو الريحات، أو الترع الرئيسية، لضمان قدرة هذه المنشآت على الوفاء بوظيفتها وهي توزيع المياه، وإمرار التصرفات المائية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الري بأنه في يوم 18 من شهر مايو الماضي، تم فتح المصاريف الفنية والمالية للمنصة العالمية التي تم الإعلان عنها، والتي شارك فيه العديد من المؤسسات والشركات الدولية، وانتهت ببداية أعمال البث الفني، وبعدها تم التفاوض مع الشركات التي نجحت في أعمال البث الفني، وتم إنهاء هذا التفاوض، ومن المتوقع أن نبدأ تنفيذ هذه القناطر في يناير أو فبراير القادم.