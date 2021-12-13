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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 4.6 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال سبتمبر 2021

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال سبتمبر 2021 بلغت 4.607 مليار جنيه خلال ، مقارنة 3.825 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 20.4%.

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن قطاع التأمين والتى حصلت "صدى البلد" عن نسخة منه، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.655 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، مقابل 1.658مليار جنيه خلال سبتمبر 2020، بتراجع 0.2 %.

وأوضح تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 2.951 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021 ، مقابل 2.167 مليار جنيه خلال سبتمبر 2020، بإرتفاع قدره 36.2%.

وذكر تقرير الرقابة المالية أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة خلال سبتمبر الماضى بلغت 1.919 مليار جنيه مقابل 1.775 مليار جنيه عن نفس الشهر فى العام الماضى بنمو 8.1 %.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت خلال سبتمبر 2021 نحو 811 مليون جنيه مقابل 689 مليون جنيه فى سبتمبر 2020 بنمو 17.7 %.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية ، الى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص و تكوين الاموال بلغت خلال سبتمبر 2021 نحو 1.108مليار جنيه مقابل 1.086 مليار جنيه فى سبتمبر 2020 بنمو 2 %.

ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية عن مؤشرات التأمين وفقاً لنوعه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 4.148 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، مقابل 3.249 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو 27.7 %.

ولفت تقرير هيئة الرقابة المالية، الى أن شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية سجلت أقساط بقيمة 458.5 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، مقابل 576.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل تراجع 20 %.

مصر للتأمين 

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام استحوذتا على حصة تصل إلى 37.8 % من الأقساط المحصلة بالسوق خلال سبتمبر الماضي، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 1.708 مليار جنيه.

وبين التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر لتأمينات الحياة بلغت 21.76 % وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 1002.4 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي تصدرت بها شركات التأمين العاملة بالسوق من حيث قيمة الأقساط.

وجاءت شركة مصر للتأمين فى المركز الثانى بقيمة أقساط 705.8 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي محققةً حصة سوقية بلغت 15.76 % .

الرقابة المالية التأمين التكافلي مصر لتأمينات الحياة التامين التجارى مليار جنيه

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