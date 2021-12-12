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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين الدكتورة مها العشماوى عميدا لكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة

الدكتورة مها عبده
الدكتورة مها عبده

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين  الدكتورة مها عبده محمد عبده، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

يذكر أن  الدكتورة مها العشماوى حصلت على بكالوريوس الطب البيطرى عام ١٩٩٧ و بدأت عملها الاكاديمى معيدة بقسم الرقابة الصحية على الأغذية عام ١٩٩٨ وحصلت على درجة الماجستير عام ٢٠٠١ وتدرجت فى المناصب العلمية وعينت مدرسا مساعدا  ثم مدرس و حصلت على الدكتوراه ٢٠٠٤ وعينت أستاذا مساعدا عام ٢٠٠٩ ثم عينت بدرجة أستاذ عام ٢٠١١
شغلت العديد من المناصب منها نائب مدير المعمل المركزى بالكلية  عام ٢٠١٢، نائب مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء خلال الفترة من ٢٠٠٦ - ٢٠١٢ م، مدير الجودة لبرنامج صحة وسلامة الغذاء، مدير وحدة التدريب والتأهيل بمركز تطوير الأداء الجامعى ثم عينت وكيلا لكلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب عام ٢٠١٩ م
كما شغلت منصب مدير وحدة القياس والتقويم، المدير التنفيذى لمشروع انشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، امين صندوق نادى أعضاء هيئة التدريس

البحث العلمي وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي درجة الماجستير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلية الطب البيطري

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