يوم ثقافى بقرية القرايا بثقافة الأقصر

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى الفكرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نظمت مكتبة النمسا الثقافية "يوم ثقافى بقرية القرايا" وشملت ألعاب ذهنية أدارتها وفاء السيد عباس، ورشة فنون تشكيلية رسم "الطبيعة " نفذتها كريمة الدسوقي عباس، بجانب محاضرة بعنوان "آداب حملة القرآن الكريم" وأوضح عبدالرحيم عبدالرسول خضر فضل القرآن الكريم وأهله وآداب العالم بالقرآن الكريم وآداب المتعلم للقرآن الكريم وإكرام الله لأهل القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض مواهب من القرية وقصيدة بعنوان"امنك يامصر" للطالبة أسماء عبدالله السايح، وقصيدة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم"قمر" محمد أحمد، وكذلك مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة أدارها محمد إمام عبدالرحيم.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"حماية البيئة مسؤلية مجتمعية" وتحدث عبدالعاطي على أحمد عن تعريف ما أهمية البيئة وماهو المطلوب للحفاظ على البيئة ونشر الوعي الثقافي من الجهات الغير حكومية والمسئولية عن الحفاظ على البيئة ودور أجهزة الدولة فى حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية أونلاين للشاعر محمود مرعي وألقى قصيدة "غموس وماء"، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد فضل وألقى قصيدة بعنوان" أنا إنسان"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني وألقى محمود حمزة قصيدة" العون يارسول الله"، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض مواهب من القرية وموهبة ألقاء الشعر محمود أحمد الراوى وألقى قصيدة"طريق المعالى".

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان"الزواج المبكر" وأوضح بهلول مصطفى أن الزواج المبكر آفة في المجتمع المصرى والعربى وأسبابه وأضراره وطرق التصدى له وطرق علاجها ودور الإعلام في توعية المجتمع بأهمية مخاطره ودور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى الفكرى لأهمية الوعى الحوارى لمخاطره، بينما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبو الفضل محمد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية"رسم حر" تنفيذ نجلاء طه، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "سيدنا عمرو ابن عبد العزيز" ألقتها حجاجية خيري.