"شخصيات من بلدنا" في ثقافة الأقصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية".

وأوضح عمرو عبدالصبور ما هو تغير المناخ وتركيزات غازات الدفيئة بلغت أعلى مستوياتها من مليونى عام والناس يعانون من تغير المناخ بطرق شتى وكل زيادة فى ظاهرة الأحتباس الحرارى مهمة ونواجه تحديات كبيرة ولكننا لدينا العديد من الحلول.

عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات من بلدنا.. نجيب محفوظ" أوضح سيد صدقي التعريف بالكاتب والروائي نجيب محفوظ وأهم أعماله وكتاباته والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، كما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الإرشاد الأسري لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتحدث إسماعيل عطا لله عن تعريف الإرشاد الأسري والرعاية الخاصة من الأسر لذوى الهمم وأشكال الدعم الأسري لهم ويعتبر الإرشاد النفسي أحد أهم الأنماط السلوكية التي تقدم لهم، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "أهمية القراءة في حياتنا" وتحدث نصر محمد عن أدلة من القرآن الكريم على فضل العلم والتعلم والقراءة وأهمية القراءة في تقدم الشعوب ومصادر القراءة في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدتى" بلاد اليمن، يا عشقي".

أعد قصر ثقافة الطفل بمدرسة الشيخ أبوالعلا بنجع الخطباء أنشطة ثقافية وفنية بالمدرسة بمشاركة مسؤلى الأنشطة بالقصر، منها ورشة فنون تشكيلية، وعرض مسرح عرائس أداء زينب أحمد، ونيرمين البير، بالإضافة إلى ورشة حرف يدوية طريقة عمل مقلمة بإستخدام خامات بسيطة نفذتها شيماء عبدالواجد.