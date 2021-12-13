مصرع شاب بسبب دفاية كهربائية بالشرقية

تسببت دفاية كهربائية فى وفاة شاب ثلاثيني يعمل خفير فى احدى الشركات بالشرقية.

كانت شهدت منطقة تل آثار صان مدينة التابعة لمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية حادثا مأساويا وذلك بعد مصرع ا. ع ٣٦ عامًا ويعمل غفير بإحدى الشركات ، وان الوفاة نتيجة نقص الاكسجين بالغرفة التى يقطن فيها بمحل عمله بسبب الدفاية الكهربائية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بوفاة غفير يبلغ من العمر ٣٦ عاما بإحدى الشركات بسبب نقص الاكسجين بعدما قام بتشغيل الدفاية الكهربائية والتي بسببها أودت بحياته، وبالفحص تبين انه لا يوجد هناك شبة جنائية حول الواقعة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.