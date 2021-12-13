اللجنة الاقتصادية: حجم الديون الخارجية تحد حقيقي وعلينا الحذر

شدد هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أهمية القطاع العقاري في دفع النمو الاقتصادي، متابعا: القطاع العقاري يعمل على تشغيل القطاعات الأخرى.



وأكد “هاني سري الدين” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” على ضرورة تطوير منظومة التمويل العقاري، حتى يكون النمو حقيقياً، متابعا: " يجب أن نصل إلى تمويل عقاري حقيقي لكي تنمو نموًا حقيقيًا حيث أن التمويل العقاري ضعيف ومن الصعب أن يشهد الاقتصاد المصري فقاعات عقارية على غرار عام 2008 ".





وأضاف أن المطورين العقارين يتعرضون لضغوط تمويلية بسبب قيامهم بدور البنوك في التمويل للعملاء بسبب صعوبة الاجراءات البنكية، مسترسلا:" لازم نوصل لتمويل عقاري حقيقي يعزز سلامة القطاع العقاري وهذه الصناعة الضخمة ويقلص التحديات ".



وحول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في عام 2022 بعد إنتهاء شرائح صندوق النقد الدولي في القروض لمصر أوضح: "نستطيع الاستمرار بدون قروض صندوق النقد الدولي.





وحذر من تحديات حجم الديون الداخلية والخارجية، قائلاً: “حجم الديون الخارجية تحدي حقيقي و الديون الخارجية وصلت إلى 34% من إجمالي الدين المحلي وعلينا الحذر أن يبلغ 40% من الناتج المحلي الاجمالي وهو مرحلة الخطر”.



وشدد على ضرورة الاهتمام بملف التصنيع والتصدير على وجه الخصوص، موضحا: المبادرات الحالية ليست كافية ولم تقدم المنشود ويجب النظر إلى هذ الملف بمزيد من الاهتمام "

