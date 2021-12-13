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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"لا تحكم على الكتاب من غلافه".. إصدار جديد في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "لا تحكم على الكتاب من غلافه" للكاتب مينا عطيتو.

 

َيحتوى الكتاب على العديد من الخواطر والأقوال والقصص القصيرة التى تشعر وأنت تقرؤها وكأنك حتماً تعيشها بكل تفاصيلها المشوقة والرائعة وأيضا الأشعار المكتوبة بالعامية ومنها: "اشفي كل مريض"،" داوي كل جريح"، "ما أنت أبويا وربي", "أنت لي أعظم طبيب"، "الحزانا عزيهم"، "وبحبك ارويهم"، "اسندهم قويهم"، "ما أنت أبويا وربي"، "اللي حاسس بيهم"، "لمين غيرك نروح"، "القلب كله جروح "، "داوي يا طبيب الروح".

 

ويعلن الكاتب عن سبب اختياره لاسم الكتاب "لا تحكم ع الكتاب من غلافه " فيقول: لا يوجد إنسان لم يتعرض للخداع أو الصحبة الكاذبة أو من المشاكل والهموم، ولكن مثلما كل شيء بحياتنا يمر وينتهى كذلك الهموم تنتهى.

وتابع: أن هذا لم يكن مجرد شعار لاسم كتاب، ولكن هذا عن ثقه وتجربة.
يذكر أن مينا عطيتو كاتب مصرى أصيل، قام بترجمة الواقع ومعاناة الإنسان إلى قصص قصيرة وخواطر معبرة عن ظروف الحياة القاسية.


يتحدث الكاتب عن فكرة جاءته عام 2018 وهذا الكتاب إهداء إلى كل نفس منخدعة بالمظاهر الكاذبة، وقلب جريح، ومثقلة بالهموم، لعله يكون سبب عزاء لكل شخص حزين وتغير لكل شخص يتظاهر بأمور لا تليق وفي النهاية "لا تحكم ع الكتاب من غلافه".

لا تحكم على الكتاب من غلافه للكاتب مينا عطيتو العديد من الخواطر والأقوال والقصص الحزانا عزيهم القلب كله جروح

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