اليوم.. "طائرة الزمالك" يواجه الشمس فى الدورى

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره الشمس الساعة الرابعة عصرا على صالة النادي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدور التمهيدي لبطولة الدوري العام.

يذكر أن الزمالك فاز على دلفي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي على صالة بايونيرز بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

كانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية والتى تضم فرق “الطيران والترسانة والشمس وطنطا ودلفي وبورسعيد".

يقود طائرة الزمالك حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للياقة البدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا .