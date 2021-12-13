عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط" تطلق برنامجا تدريبيا بالتعاون مع حكومة الإمارات والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

صدى البلد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) البرنامج التدريبي "القيادات الحكومية وتطوير الخدمات" والذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام؛ لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ العاملين بمكاتب التموين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة.

أحمد كمالي : نستهدف سد الفجوات التنموية بين المحافظات

المعهد القومي للحوكمة يطلق برنامج "هي لمستقبل رقمي" للمجموعات من الرابعة إلى السادسة


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المستمرة نحو تأهيل الكفاءات والتطوير الحكومي بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتيسير الحصول علي الخدمات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين في البرنامج بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية وبما يتوافق مع توجهات رؤية مصر 2030، وتمكين الموظفين من تطبيق تلك المهارات القيادية في قطاع الخدمات الحكومية، والاطلاع على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة فى تطبيق منهجية المسرعات الحكومية  لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج سريعة وملموسة نظريًا وتطبيقيًا.


وخلال افتتاح البرنامج التدريبي قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين مصر والإمارات منذ 2018 فيما يخص مجال التطوير الحكومي، مشيرًا إلى أن من بين المحاور المهمة لهذا البرتوكول هو جائزة مصر للتميز الحكومي، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي.


وحول الإطار العام للبرنامج؛ أشار المهندس خالد مصطفى إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، هذا بالإضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل.


وأوضح مصطفى أن تحسين آليات تقديم الخدمات يساهم في تسهيل الحصول على تلك الخدمات وجودتها، مشيرًا إلى أن قيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل. كما أشار مصطفى إلى أنه كلما تقدمت الدولة في مؤشرات التنافسية، يزداد عدد المستثمرين والشركاء الدوليين والمشروعات المختلفة، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جيدة ومتنوعة.

الرقابة الإدارية مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر العقاري الدكتورة هالة السعيد

ترشيحاتنا

هل يجوز التصدق بالملابس والأغطية في الشتاء؟.. الأزهر للفتوى يجيب

اعترافات المتهمة بانتحال صفة مستشارة برئاسة الجمهورية.. فيديو

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة تشغيل العامل سخرة فى مشروع قانون العمل الجديد

الرئيس السيسى يقرر بناء منزل جديد وصرف إعانات فورية لأسرة الطفل الشهيد بنجع حمادى

نصب عليا.. المتهم وائل عبد الرحمن يكشف تفاصيل محادثاته مع الإخواني عبدالله الشريف.. فيديو

عندي شرائط كاسيت قديمة عليها قرآن كيف أتخلص منها؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

محدش هيسمع صوتك غيري ..عبد الله الشريف يعد المتهمين بفبركة التسريب الصوتي بعدم الكشف عنهم في مكالمة هاتفية

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بيان هام لوزارة الداخلية يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة (تحديث)

مسجل خطر ونصابة .. من هما اللواء فاروق القاضي ومستشارة رئيس الجمهورية المزيفين ؟

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ