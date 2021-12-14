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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يفتح ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر

ولادة قيصرية
ولادة قيصرية

تفتح لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر، وفقا لما صرحت به النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، التي تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة الفساد بهذا الملف.

 

وأوضحت النائبة في طلبها، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان.


وتابعت أنه بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر،ومن ثم، فيقع كثيرات من ذوات «الحمل الحرج»، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، ما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية، كما أن هناك مضاعفات كثيرة قد تلحق بالحامل، نتيجة عدم أو سوء التشخيص مثل النزيف أثناء فترة الحمل أو النزيف الحاد أثناء عملية الوضع، ما يستدعى استئصال الرحم، أو ينتج عنه إصابات للمثانة، والأمعاء، والحالب مع وجود أطباء يستغلون غلاء أسعار الولادة القيصرية.

ولادة مجلس النواب الصحة العالمية ولادة قيصرية الصحة

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البرلمان يفتح ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر

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