مران الزمالك .. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين في بداية مران اليوم الإثنين لأداء بعض التدريبات بالكرة في المساحات القصيرة.

ويرغب الجهاز الفني في الوصول باللاعبين لأعلى درجات التجانس قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.