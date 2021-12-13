أغني رجال العالم.. مجلة تايم تختار إيلون ماسك شخصية عام 2021

فاز الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، اليوم الاثنين، بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من جانب ‏مجلة "تايم" الأمريكية.

وأكدت “مجلة تايم“، في تقرير لها، أنها اختارت ماسك للقب السنوي والشهير باعتباره "أغنى رجل في العالم، ولا يملك منزلا، وقد قام مؤخرا ببيع ثروته، ويطلق الأقمار الصناعية في المدار ويسخر الشمس، كما أنه يقود سيارة صنعها لا تستخدم الغاز، وبالكاد يحتاج إلى سائق".

وتابعت مجلة "تايم”، بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له، إنه يحلم بالمريخ وهو يتفوق على الأرض، ذو فك مربع ولا يقهر، وفي الآونة الأخيرة يحب إرسال تغريداته على الهواء مباشرة.

وأكدت “تايم”: "هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا وجعله جديدا نسكنه: عبقري، صاحب رؤية، رجل صناعة، رجل استعراض، مهووس بالمخترع توماس إديسون، يخترع السيارات الكهربائية وينتقل إلى المريخ، قفزت شركته الناشئة في مجال الصواريخ "سبيس إكس" على شركة "بوينج” للطائرات وغيرها لامتلاك مستقبل أمريكا في مجال الفضاء".

وأضافت: "تتحكم شركته للسيارات "تسلا" في ثلثي سوق السيارات الكهربائية بمليارات الدولارات التي كانت رائدة فيها، وتقدر قيمتها بنحو 1 تريليون دولار، وهو ما جعل ماسك الذي تبلغ ثروته الصافية أكثر من 250 مليار دولار أغنى مواطن في التاريخ، على الأقل على الورق".

وختمت مجلة تايم تقريرها قائلة: “إنه لاعب في الروبوتات والطاقة الشمسية والعملات المشفرة والمناخ، وزراعة الدماغ والحاسوب لدرء خطر الذكاء الاصطناعي والأنفاق تحت الأرض لنقل الأشخاص والشحن بسرعات فائقة، ويسيطر على شارع المال وول ستريت".