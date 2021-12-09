لا يوجد بشر.. إيلون ماسك يحث العالم على الإنجاب

حث مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» إيلون ماسك، الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، حيث قال إنه «لا يوجد عدد كافٍ من البشر على الأرض».



وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، عارض الملياردير المزاعم بأن السيطرة على عدد السكان ضرورية في جميع أنحاء العالم.

وقال: «لا يوجد عدد كافٍ من الناس، لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية... ومع ذلك، يعتقد الكثير من الناس، بما في ذلك الأشخاص الأذكياء، أن هناك الكثير من البشر في العالم، ويعتقدون أن عدد السكان ينمو خارج نطاق السيطرة. الأمر عكس ذلك تماماً».

وفي عام 2017. وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة لوند في السويد أن الطفل المولود في العالم المتقدم يترك بصمة كربونية تبلغ 58.6 طناً مترياً في كل عام من حياته.



في ذلك الوقت، أوصى المؤلفون بأن إحدى الطرق التي يمكن بها للناس تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي إنجاب عدد أقل من الأطفال.



بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا العام، تلقى دوق ودوقة ساسكس، الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل جائزة من مؤسسة خيرية، لقرارهما بعدم إنجاب أكثر من طفلين.



وقالت المنظمة الخيرية في بيان في يوليو: «إن وجود أسرة أصغر يقلل من تأثيرنا على الأرض، ويوفر فرصة أفضل لجميع الأطفال والأجيال القادمة للازدهار على كوكب صحي».



وفي رده على ادعاءات دعاة حماية البيئة، قال ماسك: «أعتقد أن أحد أكبر المخاطر على الحضارة هو معدل المواليد المنخفض والانخفاض السريع في هذا المعدل». وتابع: «إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فسوف تنهار الحضارة».



ولدى ماسك ستة أطفال. وعندما سُئل عما إذا كان هذا هو سبب إنجابه للعديد من الأطفال، قال ماسك مازحا: «أحاول أن أكون قدوة حسنة».