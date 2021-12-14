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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للكبار والصغار .. ملعقة سحرية للقضاء على الحساسية بأنواعها

الحساسية
الحساسية

الحساسية تصيب الكثير من الأطفال والكبار، وذلك لتأثير بعض العوامل الخارجية التي تسمى مسببات الحساسية، مثل المكونات الكيميائية والكائنات الدقيقة والمنتجات الغذائية وحبوب اللقاح لبعض النباتات ومسببات الحساسية الأخرى.

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ووفقا لموقع magazin الروسي، غالبًا ما تشمل أمراض الحساسية والعطس التحسسي والربو والتهاب الأسناخ التحسسي وأمراض الجلد التحسسية والعديد من العواقب الأخرى.

وأوصى الدكتور جينادي مالاخوف خبير التغذية، بتناول ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الحليب الدافئ، يقلب جيدًا ويشرب ليلًا قبل النوم.

وأشار الدكتور، تساعد هذه الوصفة على محاربة حساسية حبوب اللقاح ويزيل السموم من الجسم.

الحساسية أمراض الحساسية أمراض الجلد التحسسية التهاب الأسناخ التحسسي الربو

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