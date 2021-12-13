عبدالناصر محمد مديرا فنيا للإنتاج الحربي خلفا لـ كشري

أعلن نادي الانتاج الحربي تعيين عبدالناصر محمد مديرا فنيا الفريق الأول لكرة القدم خلفا لـ احمد كشري الذي تمت إقالته على خلفية سوء النتائج.



إقالة احمد كشري

وقرر نادي الإنتاج الحربي، إقالة أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي خلفية النتائج السلبية التي لاحقت الفريق الفترة الماضية.

وكان فريق الإنتاج الحربي، خسر أمام السكة الحديد الجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وخلال الموسم الحالي، حقق نادي الإنتاج الحربي تحت قيادة أحمد كشري فوزين فقط أمام المريخ بنتيجة هدفين دون رد وأمام النصر بنتيجة هدف نظيف، وخسر الإنتاج الحربي 4 مباريات وتعادل في مثلهم.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 10 نقاط.

