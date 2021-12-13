عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسليم شهادات المتدربين ببرنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع الابتكار الزراعي بمصر"

تسليم شهادات
تسليم شهادات

تسلمت ١٥٠ شركة مصرية شهادات الحصول على البرنامج التدريبي الذي نفذته  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار  مشروع الابتكار الزراعي AIP "مشروع الابتكار الزراعي في مصر". 

وخلال الموسم الختامي للدورة التدريبية الخاصة بزيادة الوعي في مجال المشتريات والزراعات التعاقدية تم تسليم الشهادات للكوادر الذي اجتازوا الدورة التدريبية من ١٥٠ شركة مصرية من كل محافظات مصر.

خبراء ومسئولون يوضحون دور هيئة سلامة الغذاء في ضمان مستقبل أفضل للصادرات


وتأتي الدورة التدريبية "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" من تنظيم وكالة التعاون الدولي الألماني "، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وتنفيذ شركة "كونسبت"، وشركة "انرووت" للاستشارات.

ويهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد ما بعد الحصاد.

وقالت  لمياء المليجي ممثلة مشروع الابتكار الزراعي في مصر، إن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عددا من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما في ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأشارت إلى أنه يتم دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجي وتعزيز القنوات التسويقية. 

وأكدت  أن ذلك يتم من خلال ثلاثة مسارات عمل رئيسية، وهي الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسي بما في ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة.

كما يستهدف البرنامج نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري وتقديم عدد من المنح التي قد تساعد منظمات المزارعين على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية.

التعاون الزراعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الابتكار الزراعي في مصر مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

سلامة الغذاء: مصر تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من صادرات المنتجات الغذائية

ترشيحاتنا

اصطدمت بجسم غريب..تعرض غواصة نووية أمريكية لأضرار جسيمة في بحر الصين الجنوبي|شاهد

جديد في مصر .. جيلي تكشف النقاب عن كولراي 2022.. تفاصيل

الليرة اللبنانية تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار

بشرى سارة.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في هذا الموعد.. فيديو

المفتي: الإخوان إرهابيون ومخربون ويستخدمون حروب الجيل الخامس

الإعفاءات الضريبية على الأدوية والمواد الفعالة ..تشجع الصناعة وتخفف عن المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

بشرى سارة.. وزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

فيديو

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

النشرة الفنية.. ندم حورية فرغلي على الظهور عارية وفنانة تتهم ابنها بالنصب عليها

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ