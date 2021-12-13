خلال مؤتمر شرم الشيخ..غادة والي: الفساد جريمة عابرة للحدود تؤثر على التنمية

علقت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تستضيفها مصر.



وقالت غادة والي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، إن 152 دولة شاركت في فعاليات المؤتمر بـ شرم الشيخ.

وأضافت غادة والي:" اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقع عليها 189 دولة ومصر إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية".

وأكملت غادة والي:" المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة كيفية مواجهة الفساد"، مضيفة:" الفساد جريمة عابرة للحدود تؤثر على التنمية والنمو ".



وتابعت غادة والي: " مصر اختارت موضوع التعافي من الجائحة بنزاهة وكيفية حماية مختلف القطاعات من الفساد والاختراق ".