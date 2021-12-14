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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا راف 4 موديل 2022 تستعرض قوتها بمعرض جدة للسيارات|صور

تويوتا راف 4 موديل
تويوتا راف 4 موديل 2022 تستعرض قوتها بمعرض جده للسيارات

عززت شركة تويوتا من تواجدها القوي داخل معرض جده للسيارات عبر نسختها راف 4 موديل 2022، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات القوية التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر مع اطلالة رياضية، حيث تعتمد على حزمة من الامكانيات الفنية، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل فئة.

تجهيزات الحماية والامان للسيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

 

دعمت السيارة بمثبت سرعة، وخاصية التحزير عند مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، مع امكانية دعم الفرامل BA، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، بالاضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابحةEBD، مع خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ونظام التوزان الالكتروني VSC، ومكابح كهربائية EPB، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية سواء كانت الستارية و الجانبية أو القياسية الخاصة بالمقاعد الامامية.

الاداء الفني لمحركات السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022

 

زودت السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا عند 6600 دورة في الدقيقة، و 203 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4400 لـ 4900 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي طرازCVT.

كما دعمت السيارة بمحرك اخر 4 سليندر ايضا سعة 2500 سي سي بتقنية الهايبرد، قادر على انتاج قوة اجمالية تبلغ 219 حصانا عند 5700 لفة في الدقيقة، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر عند 3600 لـ 5200 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة CVT متعدد السرعات ايضا.

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