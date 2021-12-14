مجدي ملك: إعادة هيكلة وإنشاء مصانع الغزل والنسيج يعزز الإنتاجية وفرص العمل

ثمن النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في الأهتمام بالصناعات الاستراتيجية وأبرزها الغزل والنسيج حيث تأتي هذه المساعي من أجل وضع مصر علي الخريطة العالمية في ريادة هذه الصناعة، معقبا " هناك إرادة قوية من الدولة للمنافسة بالسوق العالمي ترجمت لخطوات جادة علي أرض الواقع".



وأكد " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن التركيز علي إعادة هيكلة وإنشاء مصانع الغزل والنسيج يدعم إيجاد وفرة كبيرة من الإنتاجية، علاوة علي كونه يسهم في توفير الألاف من فرص العمل الحقيقية للشباب لا سيما أن هذا القطاع يستوعب عمالة كثيفة.



وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن الفترة الحالية يجري التركيز علي إنشاء وتطوير محالج القطن وذلك بإعتبار المحالج جزء هام لا يتجزأ من البنية الأساسية لهذه الصناعة من أجل الإرتقاء بجودة القطن المصري.



واختتم النائب، حديثه، قائلا : نري خطوات جريئة من القيادة السياسية لدعم المنظومة الإقتصادية بشكل عام والصناعة الوطنية بشكل خاص ونآمل في الإستمرار علي هذه الوتيرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المُضي قدما في إنجاز الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري على استخدام أحدث النظم العالمية.



من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم حاليا بالفعل مواصلة العمل لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وفق الخطة الطموحة التي يتم تنفيذها لهذا الغرض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مستعرضا الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.



وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه جار حاليا إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل العديد من المباني ما بين إنشاءات جديدة وترميم؛ استعدادا لتركيب الماكينات الحديثة الواردة من كبرى الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، على أن يتبع ذلك بدء التشغيل التجريبي لجميع المصانع، تباعا.



وخلال عرضه، نوه الوزير إلى موقف إنشاء مصنع غزل (1)، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر، وكذا تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر، وكذلك تطوير مصنع غزل (6)، على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك الموقف الحالي لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف مجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والوضع الحالي لتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج.