آيات الضيق والاكتئاب.. 60 ثانية تكفيك همك وتحصنك من الأذى

آيات الضيق والاكتئاب.. تظل آيات الضيق والاكتئاب واحدة من الأمور التي يبحث عنها الجميع، إلا أنها برغم بساطتها تبقى مما يغفل عنه الناس ويتسببون في مضاعفة الأذى النفسي إلى الحد الذي قد يصل بيهم إلى مرحلة الانتحار.

آيات الضيق والاكتئاب

وجاء كتاب الله تبارك وتعالى بـ آيات الضيق والاكتئاب لتكشف عنك الغمة وتجعلك في يقين وسعادة أبدية بأن ما من ضيق إلا ويعقبه سعة، وما من عسر إلا ويخلفه يسر، وما من مصيبة وحزن إلا ويعقبها فرحة وسرور، يقول الله تبارك وتعالى:"وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ".

وأكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- حين سُحر تداوى بالقرآن وخاصة المعوذتين -سورة الفلق والناس- وسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، وهذه الآيات شفاء من كل سحر ومن كل داء فهكذا تداوي الرسول -صلي الله عليه وسلم- وهذا أولى من الذهاب لمن يفك السحر فقد يكون صادقًا أو كاذباً فهذا هلاك للنفس وللوقت والمال، فالأفضل أن يقرأ المصاب بالسحر القرآن الكريم ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويذكر الله تعالى كثيرًا ويستغفر الله، بالإضافة إلى أداء الفرائض التي أوجبها الله تعالى على الإنسان.



وأكد أمين لجنة لفتوى، أن الإنسان المصاب بالسحر يشعر بالتثاقل بالجسد وهذا يزول بالهمة والصلاة والعبادة، منوهًا بأن تأثير السحر يكون طفيفًا ولا يحدث ما يتخيله بعض الناس من وقف الحال وضياع المال وهلاك الأموال، ناصحًا بأن قراءة المصاب الرقية الشرعية أولى من الذهاب لمن يفك السحر والدخول فى مهاترات وما شابه.

آيات الضيق والاكتئاب

وفي بيان الآيات والسور التي تمكن الإنسان من التفاؤل والحرص على الطاعة دون أن يمنعه أي مانع وإن كان هذا المانع شيطان أو جان، أو حسد حاسد، أو كسل أو هم أو غيرها من الأمور، أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أهمية الرقية الشرعية في تحصين الإنسان من الأذى، لافتاً إلى أن هذه الرقية من شأنها أن تتحقق في دقيقة واحدة ومن الإنسان نفسه دون الحاجة لمن يساعده أو يرقيه.

وأشار عثمان خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء رداً على سائل يقول:" كلما أنوي الصلاة يحدث التثاؤب، وحينما أسمع القرآن أشعر بحاجة إلى النوم، فما العمل؟، إلى أنه طالما نوى الإنسان الصلاة وكثر التثاؤب فعليه أن يرقي نفسه، مشدداً ارقي نفسك وكل إنسان عليه أن يرقي نفسه من خلال قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين.

واستدل بفعل الإمام ابن القيم حيث قال: “ظللت 20 عاماً أرقي نفسي كلما أصابتني حمى”، مشدداً على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

متسائلاً: لماذا لا نقوم بالرقية يومياً؟، موضحاً أن الرقية الشرعية تتم بصورة بسيطة للغاية منها قراءة الفاتحة والمعوذات، ولن يصاب الإنسان بشيء مع يقينه بأنها رقية وأنها مستجابة ومحصنة بفضل من الله تبارك وتعالى.

ومن دعاء فك السحر والوقاية من العين وخلافه ما يلي:

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.. بيدك الخير إنك علىٰ كل شيء قدير.. "تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب".

-أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع.. وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

-أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ماي خرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

-الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله دقه وجله علانيته وسره اللهم لك الحمد يا من توحّدت بالملك والملكوت وتفرّدت بالعظمة والجبروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لاتحول ولا تزول لاتغيب ولاتفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جنه وإنسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملآئكة المقربين اللهم إنّا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمداً اللهم نحمدك حمداً كثيراً اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيراً .

-اللهم أنت أكبر كبيراً اللهم لك الحمد كثيراً اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزّل الكتاب ومجريَ السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً.