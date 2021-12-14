فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

فازت ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021 .

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد تفوقت ساندو البالغة من العمر21 عاماً على 79 متنافسة من دول عدة.

ووصف موقع المسابقة ساندو بأنها «مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة في ما يتعلق بحقوقها الدستورية في التعليم والعمل وحرية الاختيار».

وتهوى ملكة جمال الكون الجديدة الرقص وممارسة اليوجا والطهو وركوب الخيل ولعب الشطرنج في أوقات فراغها.



وتعتبر ساندو أن والدتها، وهي طبيبة نسائية ناجحة، مصدر إلهامها، إلى جانب الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

وهذه هي المسابقة السبعين لملكة جمال الكون. وكانت المكسيكية أندريا ميزا (26 عاماً) فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2020 في احتفال أقيم في مايو الماضي بولاية فلوريدا الأميركية، بعد تأجيل مسابقة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتولت ميزا وضع التاج على رأس ساندو، في إقرار رمزي بفوزها.

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