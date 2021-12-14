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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وقافلة طبية بالتعاون مع كلية التمريض

ورشة عمل لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية بنات عين شمس

صدى البلد

استمرارا للأنشطة والفعاليات التي تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تزامنا مع الحدث العالمي (١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة)، تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ا.د هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د أميرة يوسف عميد كلية البنات بالجامعة، ا.د سحر موسي عميد كلية التمريض، ا.د هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب، ا.د هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة. 

 

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة حملة توعية استهدفت الطالبات والعاملات وعضوات هيئة التدريس بكلية البنات وبحضور استشارين الوحدة من اللجان القانونية ولجان تنمية القدرات واللجان الصحية و ا.د امال الشرقاوي الاستاذ المساعد بكلية التمريض، د ايمان الجميل مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق، د. اماني عبد العال الاخصائي النفسي الإكلينيكي.


افتتحت الندوة ا.د أميرة يوسف عميد كلية البنات حيث أوضحت دور الجامعة في دعم المرأة من خلال وجود وحدة تهتم بكل مشاكل المرأة وحل قضاياها ودعمها من خلال الندوات وورش العمل المقدمة من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

 

فيما تحدثت أ.د. هند الهلالي مديرة الوحدة  عن ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآلياتها بها،  مع توضيح الاستراتيجيات التي تمتلكها الوحدة في ردع اي صورة من صور العنف والتنمر والتحرش داخل الحرم الجامعي كما تناولت دور الجامعة الداعم وقيادتها في دعم تنفيذ استراتيجيات الوحدة وخلق بيئة آمنة للطالبات والعاملات وعضوات هيئة التدريس.

 

كما أشارت الي الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة فى الدفاع عن الفتاه بوجه عام داخل المجتمع المصري وكيفية التواصل مع المجلس في حال وجود حالة من حالات  العنف والتنمر أو التحرش خارج الحرم الجامعي ، موضحة الخدمات المقدمة من المجلس ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.


وقد تلى الندوة ورشة عمل للتدريب علي الدفاع عن النفس قدمتها د.اماني عبد العال استشاري تدريب الويندو والعلاج بالفن، كما تزامن مع هذا الفاعليات وجود قافلة طبية تماشيا مع الاستراتيجية القومية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ للاهتمام بصحة المرأة ، حيث قام فريق بكلية التمريض بهذه القافلة تحت إشراف ا.د امال الشرقاوي وبمشاركة مجموعة متميزة من عضوات هيئة التدريس بكلية التمريض وهم د. هبة محمود ، د. شيماء سعيد . د. نحية عزت ، د.اشجان محمد ، د.اميرة خليل لعمل كشف دوري للضغط والسكر للاطمئنان علي صحة الفتيات وكيفية الفحص الذاتي كخطوة استباقية للتوعية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ، مع التوعية بالصحة النفسية والتوازن النفسي وكيف يؤثر ذلك علي الصحة العامة .

أشرف على تنظيم الفاعلية قسم الجغرافيا برئاسة ا.د فيروز محمود رئيس القسم واستشاري وحدة مناهضة العنف.

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