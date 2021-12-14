ميدو يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة أمام تونس

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على مباراة المنتخب الوطني أمام تونس والمقرر لها يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب.

وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "أيمن أشرف تأكد غيابه لمدة تتراوح إلى شهرين.. وألف سلامة عليه.. وهو لاعب راجل ولاعب مهم".

وتطرق إلى إصابة محمد الشناوي، قائلا: "الشناوي جاله ثقل في نفس إصابته السابقة والجميع يعرف أن الشناوي خذع لحقن بلازما قبل مباراة السوبر في الجولة الرابعة من الدوري المصري".

وتابع: "إصابة الشناوي أثارت قلق طبيب منتخب مصر وطبيب الأهلي، والشناوي بعد المباراة خضع للأشعة، وأثبتت أنه سليم ولكن القلق بسبب الثقل في الخلفية".

وأضاف: "الأهلي تواصل مع المنتخب ووائل جمعة أبلغ مسئولي الأهلي وبالأخص سيد عبدالحفيظ وأبلغهم أن الأشعة سليمة، وكابتن سيد أبلغ وائل جمعة أن مصر والأهلي في حاجة للاعب".

وأتم: "الشناوي خضع لجلسات استشفائية، وكيروش سينتظر حتى غدًا، والشناوي يرغب في المشاركة بالمباراة والشناوي لاعب بطل وقائد ويرغب في المشاركة، وفي مران غدًا سيتم حسم مشاركة الشناوي سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة حال شعوره بأية إصابات".

وشدد: "كيروش وضع الكرة في ملعب الشناوي، ولو الأخير قال أنه سليم 100% فإنه سيشارك أمام تونس ولكن لو شعر بأي أجهاد سيتم استبعاده من اللقاء المرتقب".