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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تكشف حقيقة وجود عمليات استمطار للسحب في جدة

طقس السعودية
طقس السعودية

نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حقيقة وجود عمليات استمطار للسحب في جدة.

 

وقال متحدث الأرصاد السعودية إنه لا توجد عمليات استمطار للسحب في جدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لاستمطار السحب ستبدأ في منطقتي الرياض والجنوبية.

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‏وكتب «القحطاني» على صفحة المركز الوطني قائلا: «لايوجد أي عمليات استمطار للسحب في جدة، ونشاط ‎الأحد القادم عبارة عن ورشة عمل للجهات ذات العلاقة بعمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب الذي سيبدأ مرحلته الاولى في منطقتي الرياض والجنوبية» .

 

وكانت شائعات قد انتشرت بشأن وجود عمليات استمطار للسحب في مدينة جدة السعودية. 
 

الارصاد السعودية السعودية مدينة جدة عمليات استمطار للسحب جدة

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