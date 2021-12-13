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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، سماءً صحوة إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

رياح مثيرة للأتربة وتوقع أمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 22 - 42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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