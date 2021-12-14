في الذكرى الخامسة لرحيل أحمد راتب.. خطأ طبي تسبب بوفاته وسِرّ وراء اعتقاله

تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الفنان أحمد راتب حيث توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا حيث ولد في 23 يناير من عام 1949،

ما لا يعرفه الكثير أن اسمه الحقيقي أحمد كمال وقد بدأ مشواره الفني وهو طفل حيث كان يشارك في بطولة مسرحيات في المدرسة.

نجح في تطوير موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

كانت بدايات أحمد راتب بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في بطولة عشرات الأفلام منها واحدة بواحدة ، الحب فوق هضبة الهرم، البريء، الإرهابي، المنسي، اللعب مع الكبار، جزيرة الشيطان .

سبب وفاة أحمد راتب

وبحسب ما يحكي المقربون من الفنان الراحل فإنه أصيب ببعض الآلام في الصدر وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة كان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان" .

وصف الطبيب للفنان الشهير بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم في حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديداً بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمناً له.

فقد استمر أحمد راتب في تناول هذه العقاقير الطبية لمدة طويلة مما تسبب في وفاته بعدها بسبب جهله بالمعلومة وعدم إدراكه لخطورة الاستمرار في تناول مثل هذه العقاقير لفترة طويلة.

وحكي أحد المقربين من الفنان الراحل أنه أصيب بأزمة نفسية بعد اكتشافه لحقيقة مرضه وأن الأدوية تسببت في ضرر كبير للكلى وكان دائم التردد على المستشفيات قبل وفاته واعتذر أكثر من مرة عن العروض المسرحية التي كان يشارك في بطولتها وظلت حالته في تدهور مستمر حتى وافته المنية.

تجربة وحيدة في السينما الأمريكية

وكان له تجربة وحيدة في السينما الأمريكية عندما تم ترشيحه للمشاركة في فيلم "فجر المومياء" وهو عمل مصري أمريكي مشترك تم عرضه عام 1981 وتم تصويره في مناطق متفرقة بالجيزة وأمريكا ومن إخراج المصري الأمريكي فاروق عجرمة وشارك فيه من مصر بجانب راتب كل من ليلى نصر وعلي عزب ومن أمريكا جريجوري بيك وباري ساتيلس.

اعتقال أحمد راتب:

تعرض الفنان الراحل أحمد راتب، للاعتقال في حياته مرة واحدة، وفقا لما حكاه في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، وقال إنه ظل في الحبس 9 أيام كاملة، وذلك خلال دراسته بكلية الهندسة، موضحا: "اعترضنا على الأحكام الصادرة ضد المتسببين فى النكسة، وقولنا إزاي يعني اللى كان سبب في النكسة ياخدوا أحكام صغيرة كدة، صعب علينا وعملنا اعتصام، على الفجر اقتحموا المدرج وضربونا بالخرزانات وخرجونا، كنا بنخرج من المدرج نلاقي البوكس واقف بظهره على البوابة، وودونا سجن القلعة وفضلنا هناك لمدة 9 أيام".

أحمد راتب وزوجته

تزوج الفنان الراحل أحمد راتب من ابنة عمه، وهي فيرا يوسف والتي رزق منها ببناته الثلاث لميس ولبنى ولمياء، وفي أحد اللقاءات معها تحدثت السيدة فيرا عن أحمد راتب وكيف كانت بداية علاقتهما وزواجهما، فقالت: “كان إنسان لا يعوض برغم من صلة القرابة وفرق السن الكبير بيننا إلا أنني لم أتوقع يوماً أن أتزوجه، وطلب الزواج كان مفاجأة بالنسبة لي، فتكررت المقابلات بيننا وتحدثنا في المواضيع الحياتية حتى اكتشفنا إن هناك توافقا فكرياً، فأقدمنا على خطوة الزواج بعد شهرين فقط”.

وتابعت: “شعرت بحبه لي أثناء ولادة ابنتي لبنى فكان خائفاً ومتأثرا، وبعد ولادتها استمريت 7 سنوات لم أنجب حتى أنجبت ابنتي التوأم لميس ولمياء، ومن كثرة التوتر بكى بكاء شديد من شدة خوفه علي”.

أما عن الأزمة التي كانت تعكر صفو حياته تقول زوجته: “الجلوس في المنزل بدون تصوير أو القيام بعمل ما، فكان يهوى ويعشق التمثيل بصورة كبيرة، لدرجة أنه كان يعانقني ويبكي من شدة تأثره، كان كتوما وقليل الكلام ولكن معي كان يتحدث باستفاضة”.

آخر أعمال الفنان احمد راتب

كان آخر أعمال الفنان احمد راتب: ِضغط عالي، والذي عرض بعد وفاته بعامين وشارك فيه كل من نضال الشافعي وأيتن عامر، أما آخر الأعمال الدرامية فكانت في ملحنة "الأب الروحي" حيث قدم شخصية هاشم الدهبي والمسلسل كان من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.