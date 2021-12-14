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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس يوجه اتهامات إلى كبير موظفي البيت الأبيض بعهد ترامب

مارك ميدوز وترامب
مارك ميدوز وترامب

صوتت لجنة الكونجرس الأمريكية التي تحقق في الهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول على طلب اتهام بـ "ازدراء الكونجرس" ضد مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

ورفض مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس  لأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته أمام لجنة الكونجرس المشرفة علي التحقيق بقضية اقتحام الكابيتول.

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أمريكا.. القبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى الكونجرس

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اقتحام الكابيتول.. مساعد ترامب يرفض الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن جورج تيرفيليجر محامي ميدوز، إن موكله حاول خلال الأسابيع الماضية التوصل إلى اتفاق مع لجنة التحقيق.

وكشف أن موكله كان ينوي الإجابة شخصيا على أسئلة الكونجرس، لكنه تخلى عن نيته هذه بسبب موقف اللجنة

وتوقع تيرفيليجر أن يطلب أعضاء اللجنة من موكله كشف المعلومات التي تتعلق بعمل الإدارة الأمريكية السابقة، الأمر الذي يعتبره ميدوز غير مشروع ولم يستبعد محامي ميدوز مع ذلك أن يقدم موكله أجوبته على أسئلة اللجنة كتابيا.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم المستشار السياسي ستيف بانون المسئول عن استراتيجية البيت الأبيض السياسية في إدارة ترامب، بـ إزدراء الكونجرس بسبب رفضه حضور جلسات الاستماع المنظمة من قبل اللجنة.
 

الكونجرس الأمريكي الادارة الامريكية البيت الأبيض دونالد ترامب مارك ميدوز

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