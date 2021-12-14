الكونجرس يوجه اتهامات إلى كبير موظفي البيت الأبيض بعهد ترامب

صوتت لجنة الكونجرس الأمريكية التي تحقق في الهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول على طلب اتهام بـ "ازدراء الكونجرس" ضد مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

ورفض مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس لأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته أمام لجنة الكونجرس المشرفة علي التحقيق بقضية اقتحام الكابيتول.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن جورج تيرفيليجر محامي ميدوز، إن موكله حاول خلال الأسابيع الماضية التوصل إلى اتفاق مع لجنة التحقيق.

وكشف أن موكله كان ينوي الإجابة شخصيا على أسئلة الكونجرس، لكنه تخلى عن نيته هذه بسبب موقف اللجنة

وتوقع تيرفيليجر أن يطلب أعضاء اللجنة من موكله كشف المعلومات التي تتعلق بعمل الإدارة الأمريكية السابقة، الأمر الذي يعتبره ميدوز غير مشروع ولم يستبعد محامي ميدوز مع ذلك أن يقدم موكله أجوبته على أسئلة اللجنة كتابيا.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم المستشار السياسي ستيف بانون المسئول عن استراتيجية البيت الأبيض السياسية في إدارة ترامب، بـ إزدراء الكونجرس بسبب رفضه حضور جلسات الاستماع المنظمة من قبل اللجنة.

