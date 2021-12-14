انخفاضات جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14- 12-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 14-12- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على بعض المحافظات، واليوم سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن هيئة الأرصاد أكدت أنه سيكون هناك انخفاضات جديدة فى درجات الحرارة، والبلاد تشهد شبورة على بعض الطرق، ونصحت الجميع بـ السير بـ سرعات منخفضة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك اليوم شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20



شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 20



طنطا الصغرى 12 والعظمى 20



دمنهور الصغرى 13 والعظمى 19



الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18



بلطيم الصغرى 12 العظمى 20



مطروح الصغرى 12 والعظمى 18



السلوم الصغرى 09 والعظمى 17



سيوة الصغرى 08 والعظمى 17



بورسعيد الصغرى 16 العظمى 20



دمياط الصغرى 15 والعظمى 20



الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20



الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 20



السويس الصغرى 13 والعظمى 20



العريش الصغرى 11 والعظمى 19



رفح الصغرى 11 والعظمى 18



رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 20





