"دور الأدب في تأصيل الهوية الوطنية" مؤتمر الأدباء بشمال سيناء

استمرت فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافي في دورته الرابعة والعشرين من قصر ثقافة العريش بشمال سيناء لليوم الثاني علي التوالي، بعنوان "دور الأدب فى تأصيل الهوية الوطنية "،

بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، و اشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وحنان مرعى مدير ادارة الشئون الثقافية بالإقليم والذي يحمل شعار "دور الادب فى تأصيل الهوية الوطنية"، وترأس المؤتمر الأديب إبراهيم داوود وأمانة المؤتمر الروائي عبدالله السلايمة وبحضور عدد من القيادات الثقافية والإعلاميين.

كتائب ثقافية

أكد الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، أن إقامة هذا المؤتمر بعد 13 سنة في سيناء يعد بمثابة انتصار أدبي للثقافة، وقد رد الفضل والجميل في إقامة هذا المؤتمر لشهداء الجيش والشرطة والمدنيين.. حيث أكدت توصيات المؤتمرات السابقة على تدشين كتائب ثقافية تعود إلى مكانها بالدفع الفكري ووعي المواطن المصري.



بدوره، أضاف أمين عام المؤتمر عبد الله السلايمة، أن المؤتمر ناقش عددا من هموم وقضايا الأدب والأدباء ،كما تم عرض ابداعات أدباء الأقاليم الأدبية من مختلف أرجاء المحروسة ، في الرواية والقصة القصيرة والشعر ، وفرصة لتواصل الأجيال والإسهام في دعم الحركة الثقافية والأدب الشعبي والشعر النبطي.

وعلي هامش المؤتمر ، تم افتتاح معرض لفنانى شمال سيناء، عن الأطفال بعنوان عالم اطفال اطفال تدور حول فرحتهم وسعادتهم بطفولتهم ، ومعرض بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة لشعراء وادباء شمال سيناء .

كما قدم المواهب عرض ديفليه امام قصر ثقافة العريش، وتم تقديم عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية ورقصات فنية تراثية بعنوان رجال سيناء والدحية وغناء منفرد للمطرب السيناوى غريب مؤمن ، وتم عرض فيلم بعنوان الشهيد للمخرج عاطف شكرى.

وقد تم تكريم الأديب الشاعر إبراهيم داوود رئيس المؤتمر ، والشاعر محمد المغربي، اللذان أثريا الحياة الثقافية بأعمالهما الأدبية، وتوزيع شهادات التقدير على الأدباء والشعراء.