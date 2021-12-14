مانشستر سيتي يستدرج ليدز يونايتد لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي.

وخاض فريق مانشستر سيتي 16 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 12 لقاء، وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهتين أيضا.

على الجانب الآخر يطمح فريق ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين مانشستر سيتي وليدز يونايتد كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستطاع ليدز تحقيق مفاجأة بالفوز على السماوي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مانشستر سيتي وليدز يونايتد :

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ 15 بـ 16 نقطة.

