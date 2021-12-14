رئيس الحجر الزراعي: فتح أكثر من 55 سوقا أمام الصادرات المصرية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن زيادة الصادرات الزراعية المصرية نستطيع تحديدها في ثلاثة محاور رئيسية، الاول: هو جودة الإنتاج والاهتمام بالمنتج الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج عالية الجودة، مما يؤدي إلى استخراج منتج جيد مطابق للمواصفات العالمية.

وأضاف أحمد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن المحور الثاني هو إحسان الرقابة على الصادرات الزراعية وتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة من خلال الحجر الزراعي، والمحور الثالث والأخير: هو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية الزراعية من خلال الحجر الزراعي.

وتابع أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم فتح أكثر من 55 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أن أهم تلك الصادرات هي الموالح، يليها البطاطس يليها البصل يليها بعض الفاكهة مثل: العنب والفراولة والجوافة والفلفل.

وأشار إلى أنه تم تصدير ما يقرب من مليون و800 ألف طن موالح، ومايقرب من 700 ألف طن بطاطس، و400 ألف بصل، ومايقرب من 600 ألف طن من البنجر، بمنتجات عالية الجودة، متابعا أنه جارى العمل على فتح أسواق بشرق أسيا، إلى جانب العديد من الأسواق التي تعكس إحكام الرقابة على تلك الصادرات.