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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: قناة السويس أهم شريان مائي في العالم حالياً

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال حسين

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إن الحادث الشهير الذي حدث في قناة السويس، وهو تعطل المجرى الملاحي بسبب السفينة الجانحة "إيفير جيفن" ، حيث تسببت في توقف حركة التجارة العالمية، معقباً: "حدث شلل على مستوى العالم بسبب قناة السويس".

 

وأضاف جمال حسين ، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، قائلاً: "العالم كله عرف أهمية وقيمة قناة السويس بعد الحادث ده .. وكنا بندرس أهمية قناة السويس ولكن مكناش متخيلين الأهمية ديه على أرض الواقع .. وأصبحت حالياً محط أنظار".

 

وأكد الكاتب الصحفي ، أن قناة السويس هي أهم شريان مائي في العالم حالياً، مشيراً إلى المؤتمر الصحفي الذي جرى في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة، قائلاً: "كان فيه اهتمام عالمي كبير، وقنوات لايف أجنبية من داخل القناة .. محدش كان متخيل الجمال والعظمة التي حدثت في القناة".

وتابع جمال حسين قائلاً: "مانشيتات الصحف العالمية كانت كلها عن قناة السويس"، مشيراً إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتطوير المجرى الملاحي في قناة السويس .

قناة السويس السفينة الجانحة إيفير جيفن حركة التجارة العالمية برنامج صباح البلد صدى البلد

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