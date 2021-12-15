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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة عجمان تشارك باجتماع اتحاد الغرف الخليجية في الرياض

صدى البلد

شارك المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في فعاليات الاجتماع الـ 56 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته اتحاد الغرف التجارية السعودية في مدينة الرياض، بحضور سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها.

وأكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي،  الدور الرئيسي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز منظومة التكامل الاقتصادي والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لزيادة حجم التجارة البينية لاسيما أن السوق الخليجية تمتلك مقومات تعزز من ريادتها في المنطقة والعالم.

وأشاد بجهود رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي وسبل حلها والعمل على تنويع مقومات وتنافسية الاقتصاد الخليجي لاسيما فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والنقل والأمن الغذائي، كما ثمن جهود الاتحاد المبذولة لتعزيز الشراكة الثنائية مع القطاع الخاص والسعي لتحفيز مواطني دول مجلس التعاون على الانخراط في القطاع الخاص وزيادة نسب توطينه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن اللقاءات الدورية لمسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي تساهم في زيادة العمل المشترك وايجاد فرص الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في الدول الاعضاء والتعاون لتخطي التبعات السلبية التي شهدها القطاع الاقتصادي عالمياً.

وأشار سعادة عبدالله المويجعي، إلى أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز حضورها تحت مظلة إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، إيمانا منها بأهمية المشاركة في وضع التوصيات البناءة وصُنع القرار للإرتقاء بالمنظومة الاقتصادية محلياً وخليجياً، إلى جانب فتح قنوات للتعاون المباشر مع نظيرتها من غرف التجارة والصناعة بشكل عام.

المهندس عبدالله المويجعي غرفة تجارة وصناعة عجمان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتحاد الغرف التجارية السعودية ر سمير عبدالله ناس

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