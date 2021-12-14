الدوري الفرنسي.. أرقام كارثية لـ ميسي مع باريس سان جيرمان في 10مباريات

رغم أن الدوري الفرنسي هو الأسهل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفتقد حاسة التهديف مع باريس سان جيرمان في الليج 1.

وانضم ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسيمين، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان:

ميسي شارك مع باريس سان جيرمان مع باريس سان جيرمان في 10 مباريات في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، بواقع “ 775 دقيقة” سجل خلالهم هدفا يتيما، وهو رقم كارثي يثبت معاناته مع العملاق الباريسي في الليج 1.

جوناثان ديفيد لاعب ليل هو متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 11 هدفا، لكن الموسم لا يزال طويلا، وميسي قادر على المنافسة حال استعادة مستواه المعهود.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، يمتلك ليونيل ميسي “ 5 أسيست” في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو أمر جيد.

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، تختلف عن أرقامه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، رغم أن “التشامبيونزليج” أصعب بكثير من “الليج 1”.

ميسي شارك في باريس سان جيرمان في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بواقع “450” سجل خلالهما 5 أهداف.

لكن ميسي لم يصنع أي هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عكس مسابقة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يتصدر سيباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام برصيد 10 أهداف.