محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة بمدينة الأمل فى مركز نجع حمادى وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل .

رافقه خلال الجولة عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

أوضح الداودى ، أن المحافظة خطت خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل حيث تم إسناد أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة إلى الهيئة العربية للتصنيع .

و أكد محافظ قنا ، بأن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية ، لافتاً إلى أن ملف مدينة الأمل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر منه .

و أضاف المحافظ أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية" مياه شرب ، صرف صحى ، كابلات الكهرباء ، غاز طبيعى ، تليفونات".

ووجه الدوادي، بضرورة إعداد تقرير نصف شهرى مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى .

محافظ قنا يتفقد مدينة الامل

محافظ قنا يتفقد مدينة الامل

محافظ قنا يتفقد مدينة الامل