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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل

محافظ قنا يتفقد مدينة
محافظ قنا يتفقد مدينة الامل

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة بمدينة الأمل فى مركز نجع حمادى وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل .

رافقه خلال الجولة عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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أوضح الداودى ، أن المحافظة خطت خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل حيث تم إسناد أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة إلى الهيئة العربية للتصنيع .

و أكد محافظ قنا ، بأن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية ، لافتاً إلى أن ملف مدينة الأمل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر منه .

و أضاف المحافظ أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية" مياه شرب ، صرف صحى ، كابلات الكهرباء ، غاز طبيعى ، تليفونات".

ووجه الدوادي، بضرورة إعداد تقرير نصف شهرى مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى .

 

محافظ قنا يتفقد مدينة الامل 
محافظ قنا يتفقد مدينة الامل 
محافظ قنا يتفقد مدينة الامل 
محافظ قنا يتفقد مدينة الامل 
قنا نجع حمادى الامل الطرق الشوارع

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