انطلاق مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

نظمت هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمنطقة الصناعية لكلاحين قفط بـ قنا، مؤتمر خدمات تنمية الأعمال تحت شعار "نحو مستقبل صناعي أفضل لصعيد مصر".

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتوره هبه النشارتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية، و سامح حماد، استشاري التنمية الصناعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومحمد عزت درويش، مدير فرع الهيئة بقنا و محمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بقفط وعدد من المعنيين بملف الاستثمار وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال .

وقال السكرتير العام المساعد ، يهدف المؤتمر إلى تنظيم لقاء بين المستثمرين الصناعيين ومقدمي خدمات تنمية الأعمال مثل " خدمات تسويق المنتجات - خدمات التصدير - خدمات ترشيد الطاقة - خدمات تحسين الإنتاجية - خدمات التدريب '' لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها وتحقيق أكثر ربحية وانتشارا وتوفير التدريب المهني والإداري ومساعدة تلك الشركات في وضع خطط التطور المستقبلي والخدمات التسويقية.



وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، أن قطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تساهم تنمية الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، كما انه محورا أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وعنصر أساسي في توفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة وخفض نسبة البطالة.

وأضاف السكرتير العام المساعد ، بأن محافظة قنا تعمل علي تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم فى التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية، وكذا تنوع الصناعات القائمة فى كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.



ومن جانبها أوضحت المستشار الإقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ، بأن الدولة تسعي إلى تنمية صعيد مصر خاصة في قطاع الصناعة حيث يتميز صعيد مصر بموارده البشرية والطبيعية المتميزة، حيث يجري حاليا ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها ورفع كفاءة العاملين بها لتلبية احتياجات المستثمرين حتي يستطيعوا تصدير منتجاتهم إلى الخارج، موضحاً أن خدمات تنمية الأعمال تساعد المستثمرين علي توسعة أعمالهم وزيادة قدرتهم علي تحسين جودة منتجاتهم لتصل إلى الأسواق العالمية.

وأشار سامح حماد، استشاري التنمية الصناعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ، إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تعمل في مصر منذ ٦٥ سنة لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية، لافتاً إلى اهتمام الوكالة الالمانية الكبير بخدمات تنمية الأعمال وخلق نوع من اللقاء مع مقدمي الخدمات والمستثمرين لتلبية احتياجات المختلفة .

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط

مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بالمنطقة الصناعية بقفط