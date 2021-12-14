جفاف وكوارث طبيعية.. مخاطر جديدة تهدد إثيوبيا إلى جانب اشتعال حرب تيجراي

قال وزير خارجية إثيوبيا دمقي مكونن، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا معرضة لظروف خطرة بسبب موقعها الجغرافي والقيود الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب إذاعة فانا الإثيوبية، قال مكونن خلال اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث، إن الحكومة تحاول التصدي للجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى المتوقع حدوثها.

وأضاف أن "إثيوبيا تحاو الاستعداد للاستجابة بفاعلية للمخاطر الطبيعية التي قد تحدث في المستقبل بصرف النظر عن الحرب المشتعلة مع جبهة تيجراي".

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" أن قوات تيجراي سيطرت مجددا على بلدة لاليبيلا التاريخية بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها.