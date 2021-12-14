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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين التعاون الخليجي: أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ

أمين مجلس التعاون
أمين مجلس التعاون الخليجي

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، داعيا لتعزيز المشاريع الخليجية المشتركة.

وأضاف الحجرف في كلمته عقب انطلاق القمة الخليجة الـ42 بالرياض، أن الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز العمل الخليجي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات وتعزيز مسيرة مجلس التعاون، موضحًا أن افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء رسالة عزم وسلام.ز

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن رئاسة السعودية لأعمال الدورة الـ 42 لمجلس التعاون ستكون ملهمة، مشيرًا إلى أن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لعواصم دول المجلس تؤكد قوتهم وتماسكهم.

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وانطلقت أعمال القمة الخليجية الـ 42 في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، بمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين توافدوا إلى مدينة الرياض السعودية لحضور الاجتماع.

ويغيب عن حضور القمة الخليجية الـ42، كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فإن الاستضافة "تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات".

في سياق متصل، أعلن نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن  إقامة قمة المجلس رقم 42 بالرياض برئاسة السعودية.

وقال الحجرف، إن "وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبحثوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

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