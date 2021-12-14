دولة أفريقية تدمر مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.. ما السبب؟

قال مسؤول صحي كبير، إن نيجيريا ستدمر مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ فيروس كورونا، وتعهد بأن البلاد لن تقبل بعد الآن اللقاحات ذات العمر الافتراضي القصير.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الدكتور فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية، إن اللقاحات التي تجاوز تاريخ استخدامها تم سحبها وسيتم إتلافها تماشياً مع البروتوكول.

وأكد شعيب خلال إفادة صحفية أنه لم يتم تطعيم أي مواطن نيجيري بجرعات منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الدولة لن تقبل المزيد من اللقاحات ذات العمر الافتراضي القصير، كما فعلت من قبل.

وحتى الآن، تم تطعيم 3.9 مليون فقط من سكان نيجيريا البالغ عددهم أكثر من 211 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وفقًا لشعيب.

وبلغ عدد أولئك الذين تلقوا جرعة معززة على اللقاح 496 شخصًا فقط.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة النيجيرية تقارير تفيد بأن حوالي مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، التي تلقتها البلاد من أوروبا كجزء من مبادرة "كوزفاكس"، قد انتهت صلاحيتها في نوفمبر.

وقالت وسائل الإعلام إن اللقاحات كانت في غضون أربعة إلى ستة أسابيع من انتهاء صلاحيتها عند وصولها ولم يكن من الممكن استخدامها في الوقت المناسب.

كان وزير الصحة النيجيري الدكتور أوساجي إهانير، قد أشار في وقت سابق إلى أن التبرع بفائض لقاحات فيروس كورونا مع فترات صلاحية قصيرة أو منتهية الصلاحية كان "مصدر قلق كبير على الصعيد الدولي".