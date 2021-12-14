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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: القمة الخليجية تناقش أطماع إيران وتركيا

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح القمة الـ 42 لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض، لافتًا إلى أن هناك أمورًا كثيرة وقضايا في المنطقة أو الإقليم سيتم بحثها بهذه القمة.


وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد» من العاصمة السعودية الرياض، إن هناك ترتيبات للبيت الخليجي، مشيرًا إلى أن هذه القمة هي الأولى بعد قمة العلا؛ حيث كانت هناك تحديات تواجه الدول الخليجية.


وتابع أنه سيعرض المؤتمر الصحفي للقمة، وكلمات المشاركين بها، لافتًا إلى أن القمة ستتحدث عن أطماع إيران وتركيا بالمنطقة، وتحديات كورونا وأسعار البترول، والانسحاب الأمريكي من المنطقة، موضحًا أن مصر بينها وبين دول المجلس تعاون كبير في عدة مجالات.


وأكد أن «هناك كلاما يدور لعودة سوريا لجامعة الدول العربية»؛ لافتًا إلى أن ذلك الأمر ستتم مناقشته خلال اجتماع جامعة الدول العربية المقبل؛ مؤكدًا وجود عدة دول ترحب بعودة سوريا للجامعة العربية.
 

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