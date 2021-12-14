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الإشراف العام
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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 28 من مهرجان المسرح التجريبي

صدى البلد

افتتحت وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم  فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ( دورة الدكتور فوزي فهمي ) على مسرح البالون بالعجوزة بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

وقالت عبد الدايم إن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم فعاليات وأنشطة تحث على الخروج المبدع عن الثابت المستقر، وتستهدف الوصول لعرض مسرحي تتحقق فيه كل أساليب الجدة والابتكار، وأضافت إن هدفنا ينصب على أن تسري رياح التجريب واثقة في كل ربوع مصر، وعلى مدار العام للإيمان أن التجريب ضرورة ملحة لتقديم أشكال مسرحية تساير التطور المتسارع في كل أشكال الحياة، وتابعت إن أهم ما تسعى لتحقيقه هذه الدورة هي أن تشارك غالبية مدن مصر في الفعاليات سواء بالفعل المسرحي التجريبي أو التلقي ففي هذه اللحظة التي تفتتح فيها الدورة الثامنة والعشرون من المهرجان يتم فيها تقديم تسعة عروض مسرحية في محافظات (المنيا - بورسعيد - الجيزة - بني سويف - دمياط - البحيرة - القليوبية) ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يستهدف تقديم عروض تجريبية يقوم على صناعتها فنانون من كل ربوع مصر، وفي نهاية المهرجان سيفوز عرض منها - بجائزة يتسلمها في حفل الختام.

وأضافت وزيرة الثقافة وقالت: "تقرر أن تتجول بعض العروض في المحافظات وأن تقام بعض العروض الدولية في محافظات (الغربية، الإسكندرية، القليوبية)، أما الورش التدريبية فبجانب القاهرة تقام ورش تدريبية في الإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والإسكندرية، ليكون عدد المحافظات التي تتفاعل مع المهرجان عشر محافظات، وفي الدورات القادمة نسعى لأن تشارك محافظات مصر كلها وأوضحت أن الفعاليات تشمل مجموعة من الندوات الفكرية التي يشارك فيها باحثون متميزون من مصر والعالم، ومعرضا للسينوغرافيا، ومجموعة من الإصدارات المطبوعة – تأليفا وترجمة - لعدد من الكتاب المصريين والأجانب وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف مشاركة العدد الأكبر من المبدعين في مصر وخارجها ، وأعلنت منح جوائز مالية مجموعها مليون جنيه مصري للفائزين ، مؤكدة أن دورة هذا العام تقام بشكل استثنائي في ديسمبر، وعلى مسرح البالون، في حين تقام فعاليات الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية واعتبارا من الدورة القادمة سيعود المهرجان لموعده الأصلي ليقدم فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2022 م .

وخلال حديثها وجهت الوزيرة التحية لاسم الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل اسمه هذه الدورة لما قدمه من مساهمات لإثراء الحياة المسرحية فنا وإدارة، وما تركه من بصمات واضحة في كل مناحي الحياة الأكاديمية والفنية في مصر والوطن العربي، وفي ختام كلمتها تقدمت بالشكر لرئيس المهرجان وفريق العمل على ما بذلوه من جهد لخروج هذه الدورة الى النور ولجميع قطاعات الوزارة، وجميع اللجان الفرعية للمهرجان، ولجنتي التحكيم والمشاهدة وقالت انهم عملوا جميعا بكل جد واجتهاد، من أجل تقديم دورة مميزة تليق بتاريخ المهرجان وتتناسب مع اسم مصر ومكانتها ولجميع إدارات المهرجان السابقة التي شيدت كيانا نفخر به جميعا وبات علامة بارزة على ساحة الإبداع المصري والعالمي.

مؤسسة ثقافية

من جانبه وجه رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة على ما قدمته من دعم حتى تخرج هذه الدورة الاستثنائية للنور وأكد أهمية التجريب بالنسبة لفنون المسرح موضحا أن هدف المهرجان تحويله إلى مؤسسة ثقافية تعمل على مدار العام لنشر فن المسرح في جميع أنحاء الوطن، وذلك بدعم من هيئة قصور الثقافة التى رحب رئيسها الفنان هشام عطوة بالفكرة ووجه التحية لفريق عمل المهرجان على ما يبذله من جهد.

وقد قدمت الحفل الفنانة القديرة عايدة فهمي وبدا بفيلم قصير تناول تفاصيل الدورة 28 وآخر عن الراحل الدكتور فوزي فهمي كما تم تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية التي تكونت من الدكتورة عايدة علام، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان هشام عطوة، الدكتور محمد سمير الخطيب، الناقد محمد الروبي، الناقد باسم صادق، الدكتور أيمن الخشاب، ولجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية برئاسة الدكتورة دينا أمين وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأمريكي جون هوي اعقب ذلك تقديم عرض الافتتاح الألماني Deals with God "صفقات مع الرب" من إنتاج فرقة "جوليا ماريا كوخ"

وقد سبق الحفل افتتاح معرض التصميمات المسرحية غير التقليدية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون وضم 55 تصميما مسرحيا من 19 دولة.

يذكر أن الدورة 28 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تستمر حتي 19 ديسمبر علي مسارح القاهرة و11 محافظة أخرى وتحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ويشارك بها 38 دولة عربية وأجنبية، وتقدم للمشاركة في مسابقاتها 285 عرضا تم اختيار 14 عرضا مصريا ودوليا وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أبو الحسن سلام "رئيسا" وعضوية كل من المخرج والمؤلف جواد الأسدي "العراق"، والفنانة مايا ديفيد "صربيا"، والممثل المسرحي Olivier Dubios "فرنسا"، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون "أسبانيا / سوريا"، والموسيقار هشام جبر "مصر"، والمسرحيZenon kruszelnicki "الولايات المتحدة الأمريكية".

وتكرم كل من المخرج عصام السيد "مصر"، الفنان حسن الجريتلي "مصر"، خالد الطريفي "الأردن"، ناجي الحاي "الإمارات" و Jean-Guy Lecat "فرنسا".

 

 

 

 

 

 

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وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم البيت الفني للفنون الشعبية الدكتور جمال ياقوت المسرح التجريبي

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