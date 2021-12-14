وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 28 من مهرجان المسرح التجريبي

افتتحت وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ( دورة الدكتور فوزي فهمي ) على مسرح البالون بالعجوزة بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

وقالت عبد الدايم إن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم فعاليات وأنشطة تحث على الخروج المبدع عن الثابت المستقر، وتستهدف الوصول لعرض مسرحي تتحقق فيه كل أساليب الجدة والابتكار، وأضافت إن هدفنا ينصب على أن تسري رياح التجريب واثقة في كل ربوع مصر، وعلى مدار العام للإيمان أن التجريب ضرورة ملحة لتقديم أشكال مسرحية تساير التطور المتسارع في كل أشكال الحياة، وتابعت إن أهم ما تسعى لتحقيقه هذه الدورة هي أن تشارك غالبية مدن مصر في الفعاليات سواء بالفعل المسرحي التجريبي أو التلقي ففي هذه اللحظة التي تفتتح فيها الدورة الثامنة والعشرون من المهرجان يتم فيها تقديم تسعة عروض مسرحية في محافظات (المنيا - بورسعيد - الجيزة - بني سويف - دمياط - البحيرة - القليوبية) ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يستهدف تقديم عروض تجريبية يقوم على صناعتها فنانون من كل ربوع مصر، وفي نهاية المهرجان سيفوز عرض منها - بجائزة يتسلمها في حفل الختام.



وأضافت وزيرة الثقافة وقالت: "تقرر أن تتجول بعض العروض في المحافظات وأن تقام بعض العروض الدولية في محافظات (الغربية، الإسكندرية، القليوبية)، أما الورش التدريبية فبجانب القاهرة تقام ورش تدريبية في الإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والإسكندرية، ليكون عدد المحافظات التي تتفاعل مع المهرجان عشر محافظات، وفي الدورات القادمة نسعى لأن تشارك محافظات مصر كلها وأوضحت أن الفعاليات تشمل مجموعة من الندوات الفكرية التي يشارك فيها باحثون متميزون من مصر والعالم، ومعرضا للسينوغرافيا، ومجموعة من الإصدارات المطبوعة – تأليفا وترجمة - لعدد من الكتاب المصريين والأجانب وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف مشاركة العدد الأكبر من المبدعين في مصر وخارجها ، وأعلنت منح جوائز مالية مجموعها مليون جنيه مصري للفائزين ، مؤكدة أن دورة هذا العام تقام بشكل استثنائي في ديسمبر، وعلى مسرح البالون، في حين تقام فعاليات الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية واعتبارا من الدورة القادمة سيعود المهرجان لموعده الأصلي ليقدم فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2022 م .

وخلال حديثها وجهت الوزيرة التحية لاسم الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل اسمه هذه الدورة لما قدمه من مساهمات لإثراء الحياة المسرحية فنا وإدارة، وما تركه من بصمات واضحة في كل مناحي الحياة الأكاديمية والفنية في مصر والوطن العربي، وفي ختام كلمتها تقدمت بالشكر لرئيس المهرجان وفريق العمل على ما بذلوه من جهد لخروج هذه الدورة الى النور ولجميع قطاعات الوزارة، وجميع اللجان الفرعية للمهرجان، ولجنتي التحكيم والمشاهدة وقالت انهم عملوا جميعا بكل جد واجتهاد، من أجل تقديم دورة مميزة تليق بتاريخ المهرجان وتتناسب مع اسم مصر ومكانتها ولجميع إدارات المهرجان السابقة التي شيدت كيانا نفخر به جميعا وبات علامة بارزة على ساحة الإبداع المصري والعالمي.

مؤسسة ثقافية

من جانبه وجه رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة على ما قدمته من دعم حتى تخرج هذه الدورة الاستثنائية للنور وأكد أهمية التجريب بالنسبة لفنون المسرح موضحا أن هدف المهرجان تحويله إلى مؤسسة ثقافية تعمل على مدار العام لنشر فن المسرح في جميع أنحاء الوطن، وذلك بدعم من هيئة قصور الثقافة التى رحب رئيسها الفنان هشام عطوة بالفكرة ووجه التحية لفريق عمل المهرجان على ما يبذله من جهد.

وقد قدمت الحفل الفنانة القديرة عايدة فهمي وبدا بفيلم قصير تناول تفاصيل الدورة 28 وآخر عن الراحل الدكتور فوزي فهمي كما تم تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية التي تكونت من الدكتورة عايدة علام، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان هشام عطوة، الدكتور محمد سمير الخطيب، الناقد محمد الروبي، الناقد باسم صادق، الدكتور أيمن الخشاب، ولجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية برئاسة الدكتورة دينا أمين وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأمريكي جون هوي اعقب ذلك تقديم عرض الافتتاح الألماني Deals with God "صفقات مع الرب" من إنتاج فرقة "جوليا ماريا كوخ"

وقد سبق الحفل افتتاح معرض التصميمات المسرحية غير التقليدية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون وضم 55 تصميما مسرحيا من 19 دولة.

يذكر أن الدورة 28 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تستمر حتي 19 ديسمبر علي مسارح القاهرة و11 محافظة أخرى وتحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ويشارك بها 38 دولة عربية وأجنبية، وتقدم للمشاركة في مسابقاتها 285 عرضا تم اختيار 14 عرضا مصريا ودوليا وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أبو الحسن سلام "رئيسا" وعضوية كل من المخرج والمؤلف جواد الأسدي "العراق"، والفنانة مايا ديفيد "صربيا"، والممثل المسرحي Olivier Dubios "فرنسا"، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون "أسبانيا / سوريا"، والموسيقار هشام جبر "مصر"، والمسرحيZenon kruszelnicki "الولايات المتحدة الأمريكية".

وتكرم كل من المخرج عصام السيد "مصر"، الفنان حسن الجريتلي "مصر"، خالد الطريفي "الأردن"، ناجي الحاي "الإمارات" و Jean-Guy Lecat "فرنسا".

0c4668f8-6f10-4583-9d1f-c5910362b723

0d1c6617-73ea-405b-9733-e6ba8269fa49

0f82e4e6-a211-4e4b-a731-41ad3aa8df06

3cfbf817-5b92-4980-882d-f806cf7cf530

5c4c005c-981c-4eb1-9f21-1eda34c0760c

5c5ef598-33ab-4542-95fa-c485de76b610

5e5dafe4-437d-42cb-9f4d-479c495c86ab

6e02a0db-f629-4159-ba3e-655278cf4d8a

6eaa8f35-7b29-40b5-9b05-984972dca6af

9bee53a1-1d72-45e1-aa0e-79fe5eb5a7ed

9c574ab8-23a5-45ff-a1fe-30b351cbb621

9f9f23d6-9bff-4058-af41-57035e11bdde

035efe6e-7c5d-4ea9-9071-dcf864630a76

39a0473e-4f3b-420b-a2f0-c0bf82777931

42b2a540-8f52-4c87-bc28-d21c33164c0f

474d504d-5e7c-471b-b950-8c1bb8a3a56b

623bf053-bdef-4a11-921a-fd2b772a4a56

698d8475-f269-4d60-b060-d1a17a27200a

2206a9cb-2de7-4b5d-85b0-d2094d6f5537

199175bf-377e-4104-85fa-88852f80e5a7

0386082c-a2f6-424f-b0ce-5eb5e413ea1a

76549962-18a7-47a3-9abf-a835622a9f14

a3bb3999-8114-42c0-8265-7e81b841667c

a12449d9-f557-4f73-ad02-6c36ebed9fa8

ad59861f-1a08-42f3-9333-56097821e9de

ae175b5a-88c0-4e1b-ba77-7c613950b35a

b5a50d3d-5ea7-4c7d-8330-10152f11212b

c55570d2-ede7-4f9e-a7d1-d4ba1bddddbc

c3402260-1159-4092-9cf8-5cc0b74e6997

d7aded31-5a45-4947-8328-4042400614ba

d67c89ab-411a-49e3-bc94-d2111c0e9cf3

da565006-77ad-4b67-9684-74cc8807336c

e1cacbc6-f524-4798-8a68-c1169b02360c

e31cf803-fb1c-452b-ac2d-c8ae9a274cbb

e212da77-16ff-4733-8d1f-4e6180caa74f

e41715b7-107b-4433-bc2c-40c90ddbac05

ee767cb0-4c87-4293-bbd9-3c7256972653

f9c669cb-c39b-48e4-8b8b-3a391294bd25