تبدأ من 430 ألف جنيه .. أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي ، مؤخرا عن السعر طرزاته داخل السوق المصرى للسيارات ، بعد طرحه موديلاته الجديدة موديل 2022 .

ومن بين الطرازات التى تم الاعلان عن أسعارها الجديدة ، تاتى ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

وطرحت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، باربع فئات داخل السوق المحلى المصرى ، وهم الفئة الأولى Insport ، و الفئة الثانية Inspire ، والفئة الثالثة Instyle ، والفئة الرابعة Infinity .

وتستمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات .

وتظهر ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء .

اما الفئة الثانية فتاتى بطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية ، بالاضافة الى حساسات للركن، وبدالات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية ، للفئة الثالثة .

وتزيد الفئة الرابعة ، بعدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ورادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر .

اما عن اسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت موديل 2022

- الفئة الأولى Insport بسعر 430 الف جنيه .

- الفئة الثانية Inspire بسعر 465 الف جنيه .

- الفئة الثالثة Instyle بسعر 505 الف جنيه .

- الفئة الرابعة Infinity بسعر 555 الف جنيه .