ماذا قالت عن مصر وإثيوبيا؟..بريطانيا تعلن أولوياتها في قارة أفريقيا عام 2022

كشفت الوزيرة البريطانية لقارة أفريقيا فيكي فورد، اليوم الثلاثاء، أولويات الحكومة البريطانية تجاه القارة الأفريقية خلال العام المقبل 2022، وذلك خلال كلمة لها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" المستقل في لندن.

وقالت وزيرة أفريقيا فيكي فورد:"كان من الجيد جدا أن أكون هنا الأسبوع الماضي عندما تحدثت وزيرة الخارجية. وجهت دعوة حاشدة لأصدقاء وحلفاء المملكة المتحدة لبناء شبكة من الحرية معًا". حسب ما نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأضافت:"لكي تعمل الديمقراطيات ذات التفكير المماثل معًا، من موقع القوة الجماعية، لتكوين روابط أوثق بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية. وتقود العالم إلى عصر جديد من الأفكار والتأثير والإلهام. بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يعيش 1 من كل 4 أشخاص على هذا الكوكب في قارة إفريقيا - لذا فإن إفريقيا مهمة حقًا. لتحقيق أهدافنا، تحتاج المملكة المتحدة إلى الاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد في إفريقيا".

وتابعت:"أريد أن تتجاوز تلك الشراكات الحكومات الإفريقية، حتى نعمل مع المواطنين والشركات والمجتمع المدني - وجميع أولئك الذين يشاركوننا أهدافنا وقيمنا. وأريد أن تحظى شراكاتنا الأفريقية بدعم عالمي. يجب أن نعمل معًا لمواجهة أكبر التحديات العالمية. يجب أن يشمل شركاؤنا الاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة والكومنولث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أريد أن أعمل معا لدعم الدول الافريقية. ومن أجل شراكاتنا لتقديمها للأعمال البريطانية وللشعب البريطاني أيضًا".

وأشارت إلى أن "تم الشعور بتأثير وباء كورونا في كل دولة وفي جميع مناحي الحياة. لقد عانت الدول الأفريقية بشكل مخيف، شهدت القارة العام الماضي أكبر ركود على الإطلاق. ودفع بحوالي 32 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر المدقع. قد لا تعود أكثر من 11 مليون فتاة إلى المدرسة بسبب الاضطراب الناجم عن إغلاق المدارس. لسوء الحظ، فإن اكتشاف متغير أوميكرون يسلط الضوء على أن كورونا سيظل تهديدًا مشتركًا في عام 2022 أيضًا".

وأشادت فيكي فورد بعلماء جنوب قارة أفريقيا، قائلة:"يستحق علماء جنوب إفريقيا والجنوب الأفريقي امتناننا العميق لقيادتهم في التعرف السريع على هذا البديل والإبلاغ عنه. يسعدني أننا تمكنا اليوم من إزالة أحد عشر دولة أفريقية من القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا باتباع نصيحة علمائنا. أعلم أن القرار الأولي بتقييد السفر الدولي أضر بالأفراد والشركات والاقتصاد المحلي في كل بلد. لم يكن قرار القائمة الحمراء قرارًا أردنا اتخاذه. أنا آسفة حقًا لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار - لكن لم يتم ذلك باستخفاف، اعتمد كلا القرارين على نصيحة موضوعية لخبراء وكالة الأمن الصحي لدينا".

وأكدت:"بالنسبة لوباء فيروس كورونا، نعلم أننا لسنا بأمان حتى يصبح الجميع آمنين.

تلعب المملكة المتحدة دورًا رئيسيًا في نشر المزيد من اللقاحات في جميع أنحاء إفريقيا. نحن أحد أكبر المتبرعين لـ(كوفاكس)، حيث خصصنا 548 مليون جنيه إسترليني، وهذا يساعد في تقديم أكثر من 214 مليون جرعة إلى 44 دولة أفريقية. لقد قدمنا ​​أيضًا 20 مليون جنيه إسترليني لصندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يدعم العمل الممتاز للدكتور جون نكينجاسونج [والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض".

وواصلت:"عندما كنت في السنغال الشهر الماضي قمت بزيارة معهد باستير الذي ينتج، بدعم من حكومة المملكة المتحدة والقطاع الخاص، اختبارات تشخيصية سريعة ممتازة. أدى دعمنا من المملكة المتحدة لتصنيع اللقاحات في السنغال وجنوب إفريقيا والمغرب إلى تحفيز الاستثمار، مما يعني أننا سنرى إنتاج لقاحات كورونا في القارة الأفريقية في عام 2022".

ولفتت إلى أن " التعافي من فيروس كورونا على المدى الطويل يحتاج إلى أكثر من اللقاحات ودعم الخدمات الصحية. كما أنها بحاجة إلى دعم اقتصادي أكبر. لذلك أنا مسرورة جدًا أيضًا أنه، في ظل رئاسة المملكة المتحدة، تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم تمويل بقيمة 80 مليار دولار لإفريقيا على مدى خمس سنوات للمساعدة في إطلاق العنان للاستثمار في الاقتصادات الهشة ودعم التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا".

وأكدت وزيرة أفريقيا فيكي فورد أنها تريد أن ترى "أكبر قدر ممكن من التقدم لتعزيز العلاقات بين بريطانيا والدول الأفريقية. تم تضمين هذه ضمن أولوياتي الخمس الرئيسية لعام 2022".

وكشفت عن أولوياتها الخمس للعام المقبل قائلة:"

الأولوية الأولى، هي تعزيز الحرية والديمقراطية لأننا نعلم أن الدول الحرة والديمقراطية أكثر سلامًا وأكثر ازدهارًا. يوفر الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في زامبيا والرأس الأخضر والنيجر دليلاً مشجعًا على ازدهار الحرية والديمقراطية في العديد من البلدان الأفريقية. خلال زيارتي الأخيرة إلى السودان، رأيت كيف يمكن أن يكون طريق الحرية وعرًا. لا ينبغي أن نعتبر أن التقدم لا رجوع فيه ويجب علينا رعاية وحماية المكاسب التي تحققت".

وقالت:"أريد الحفاظ على سجل المملكة المتحدة القوي في دعم الشركاء الأفارقة والتعاون مع الاتحاد الأفريقي لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد. ويشمل ذلك تشجيع تطوير المؤسسات السياسية الشاملة ووسائل الإعلام الحرة والمجتمع المدني النشط.

كنت أتابع أعمال أول بعثة بريطانية مستقلة لمراقبة الانتخابات بقيادة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تم نشر البعثة لمراقبة الانتخابات في غامبيا هذا الشهر. أتوقع تمامًا أن يسير المزيد على خطاهم. هناك قائمة طويلة من الانتخابات التي تجري في إفريقيا في عام 2022، بما في ذلك في كينيا وليسوتو وجنوب السودان، فهي اختبار رئيسي لديمقراطية فاعلة".

وأعلنت أنه في "يونيو القادم، ستستضيف بريطانيا مؤتمر Safe to Be Me العالمي للمساواة حول حقوق مجتمع الميم (المثلية). يهدف المؤتمر الذي سيعقد في لندن إلى أن يكون حافزًا للتغيير، وخلق منصة لتبادل أفضل الممارسات حول معالجة العنف والتمييز، وإبراز القيادة من دول مثل أنجولا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا. كما نتطلع إلى المشاركة مع الشركاء الأفارقة في الفترة التي تسبق مؤتمر حرية الدين أو المعتقد الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في يوليو".

وأوضحت أن أولويتها الثانية تتمثل في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين بريطانيا وأفريقيا، وقالت إن وزيرة الخارجية البريطانية تؤمن بشدة بالقوة "التحويلية" للتجارة، وأنها تخلق روابط إيجابية بين البلدان، ويمكن أن تحفز النمو، والوظائف، والفرص، وحتى الحرية، وقالت:"نعلم أن تحقيق النمو الاقتصادي يحتاج إلى الاستثمار - الاستثمار في الأعمال التجارية، والاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في الأفراد - لا سيما في التعليم والصحة. الاستثمار في الأسواق الأفريقية يمكن أن يؤتي ثماره. بحلول عام 2040 ، سيكون لدى البلدان الأفريقية أكبر عدد من الشباب في العالم. من خلال الاستثمارات المناسبة ، يمكن أن يصبح الشباب أعظم مورد لأفريقيا وأن يقودوا النمو الاقتصادي عبر القارة".

وقالت:" أطلقنا مؤخرًا شركة British International Investment، لإنشاء تمويل عالي المستوى يحركه القيم لبنية تحتية نظيفة وخضرا ، ويهدف إلى الاستفادة من أصولنا ذات المستوى العالمي في مدينة لندن بينما ندعم البلدان الديمقراطية في النمو رأيت نتائج هذا بنفسي عندما زرت السنغال الشهر الماضي. في داكار، عقدت الشركة شراكة مع موانئ دبي العالمية لتطوير وبناء ميناء حاويات جديد على مستوى عالمي. هذا جزء من استثمار بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني لتحديث وتوسيع ثلاثة موانئ أفريقية - داكار و العين السخنة (في مصر) وبربرة مما سيخلق 5 ملايين فرصة عمل جديدة ويزيد التجارة لـ 35 مليون شخص".

وتابعت:"ولهذا السبب أيضًا رحبنا بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي، وهي أكبر كتلة تجارية في العالم. عند التنفيذ الكامل ، سيكون لسوق أفريقي مشترك إجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 2.6 تريليون دولار، مما سيوفر فرصًا أكبر للشركات الأفريقية والبريطانية على حد سواء. أعتقد أن هناك صفقات للشركات البريطانية وتعمل الحكومة للمساعدة في العثور عليها. في قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا العام الماضي، حصلنا على 15 مليار جنيه إسترليني من الالتزامات التجارية".

وأكدت الوزيرة البريطانية أن أولويتها الثالثة ستكون جعل هذا النمو الاقتصادي نظيفاً وأخضر مستداماً، قائلة:"هذا جزء من التزامنا بتقديم الخدمات لكوكب الأرض ، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في كوب26، لقد كان شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبيرة للمملكة المتحدة أن تستضيف قمة المناخ. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لكن جلاسجو ليست سوى البداية. لايزال أمامنا 11 شهرًا من رئاسة المملكة المتحدة قبل أن نسلم الراية إلى مصر في نوفمبر من العام المقبل. بين الحين والآخر، سيكون تركيزي على إيجاد طرق لمساعدة البلدان الأفريقية على تحويل وعود كوب26 إلى إجراءات ملموسة.

وواصلت أن أولويتها الرابعة هي "كيفية جعل العالم والمملكة المتحدة أكثر أمانًا من خلال مساعدة البلدان الأفريقية على أن تصبح أكثر أمانًا. على سبيل المثال ، نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الفيدرالية للصومال ، حيث تعمل بعثة إنفاذ السلام ، بالشراكة مع قوات الأمن الصومالية لتعزيز الاستقرار".

وأوضحت:"نعمل أيضًا مع الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا حيث يقود الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي جهود الوساطة؛ وندعم موقف الاتحاد من مالي والسودان وتشاد. لقد قمنا بتوسيع وجودنا الدبلوماسي عبر منطقة الساحل ونساهم بـ 300 جندي بريطاني في مينوسما، وهي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي".

وواصلت أن الهجرة غير الشرعية تعد أولوية للحكومة البريطانية بالكامل، بينما تبقى أولويتها الأخيرة هي "التي ستحدث الفرق الأكبر - تمكين النساء والفتيات..نريد إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والاستخدام المروع للعنف الجنسي، بما في ذلك في الحروب".