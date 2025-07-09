ورشة لتأهيل شركات خدمات الطاقة وقياس الكفاءة بالتعاون مع اليونيدو

نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ورشة عمل تشاورية ضمن مشروع "رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية"، بهدف تنمية سوق خدمات الطاقة وخبراء القياس والتحقق في القطاع الصناعي.

شهدت الورشة مناقشة الإطار المقترح لتأهيل واعتماد شركات خدمات الطاقة (ESCOs) ومقدمي خدمات القياس والتحقق (M&V)، وذلك بعد اعتماد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كجهة تنظيمية مسؤولة عن تأهيل هذه الكيانات في السوق المصري، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات العاملة بمجال خدمات الطاقة، وتبادل الرؤى حول شروط ومعايير التأهيل المقترحة، تمهيداً لوضع نظام موحد يواكب المعايير الدولية ويُلبي احتياجات السوق المحلي، ويسهم في تحفيز الاستثمار بمجال تحسين كفاءة الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية بنسبة 18% مقارنة بمستويات عام 2009/2010، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.