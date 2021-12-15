الأحد ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول استخدام التكنولوجيا فى التدريس

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول طرق و كيفية و استراتيجيات استخدام التكنولوحيا فى التدريس يومى الاحد ، الاثنين ١٩ ، ٢٠ ديسمبر و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

جدير بالذكر انه ستكمالاَ للدور التنويري الذي تقوم به الجامعات المصرية ومساهمتها البناءة في المشروع القومي لمحو الأمية كشركاء في تحقيق التنمية للمجتمع في ضوء أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 ، وإيماناً من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها قضية محو الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري تتواصل الجهود المختلفة لتأهيل وتوعية طلاب وطالبات جامعة حلوان للمشاركة والإلتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور /أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

وتشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.