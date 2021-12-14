أستون فيلا يفوز على نورويتش سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نورويتش سيتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جاكوب رامزي التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 44، أعقبه واتكينز بالهدف الثاني في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 22 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد نورويتش عند 10 نقاط في المركز العشرين.

بدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - رامسي

خط الهجوم: إيمليانو بوينديا - أشلي يونج - أولي واتكينز

وجلس محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مباراة اليوم.