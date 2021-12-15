هودج: أريد نادٍ أكثر احترافية.. ولن أختار الزمالك لو قدم عرضا أمام الأهلي

تحدث والتر هودج لاعب نادي الزمالك السابق عن موقفه في حالة وجود عرض من الأهلي والزمالك في نفس الوقت بنفس المقابل المادي.



وقال هودج في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد لو عندي عرض من الأهلي والزمالك هبحث عن النادي الأكثر احترافًا".



وأضاف والتر هودج "لو الزمالك دفعوا الفلوس القديم وهناك عرض نفس مقابل الأهلي هختار النادي المحترف أكتر".



وواصل "الزمالك ليس نادي محترف في تعامله، كانوا أشخاص جيدين ولكنهم لم يفوا بوعودهم في مستحقاتي".



متابعًا "اوجستي قالي ان الأهلي نادي محترف وهو حابب الفريق ومبسوط هناك مع الأهلي ويحصل على مستحقاته بانتظام".